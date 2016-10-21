СБУ: До Росії намагалися переправити на продаж комплектуючі до ЗРК "Бук" (фото)

17:37, 21 жовтня 2016
Інциденти
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На Чернігівщині СБУ запобігла незаконному переправленню до Російської Федерації комплектуючих до військової техніки, що застосовується бойовиками в районі проведення антитерористичної операції.

СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Згідно з повідомленням, пасажир потягу Київ - Санкт-Петербург намагався вивезти на продаж до РФ комплектуючі до військової радіолокаційної техніки, які, зокрема, використовуються у зенітно-ракетному комплексі «Бук».

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, зазначили в СБУ.

Оперативники спецслужби перевіряють джерела походження комплектуючих до військової радіолокаційної техніки, додали у відомстві.

СБУ

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