Аварія вертольота Мі-8 в Росії: ЗМІ назвали можливі причини (фото, відео)

Наголошується, що при аварії не сталося розливу палива і пожежі, передає Росбалт.

У мережі вже з'явилося відео з місця аварії.

Також прес-служба місцевого підрозділу МНС опублікувала знімки з місця трагедії.

Рятувальники вже виявили обидві "чорні скриньки", прилади збереглися в хорошому стані.

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За даними відомства, серед можливих причин авіакатастрофи — погані погодні умови, порушення правил безпеки польоту або відмова техніки.

Порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб".

Напередодні повідомлялося, що на Ямалі здійснив жорстку посадку вертоліт з 22 нафтовиками на борту. Повітряне судно виконувало вахтовий рейс. Його уламки знайшли в ніч на суботу.