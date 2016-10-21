На Ямалі здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 22 людини, повідомили джерела «РИА Новости» та ТАСС.

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Джерело ТАСС в правоохоронних органах повідомило, що про жорстку посадку розповів пасажир Мі-8. З його слів стало відомо, що екіпаж спробував посадити Мі-8, але при ударі об землю він отримав щонайменше пошкодження.

Вертоліт Мі-8 авіакомпанії «Скол» летів з Ванкора в Новий Уренгой. У призначений час вертоліт на місце призначення не прибув. Вертоліт перевозив нафтовиків.