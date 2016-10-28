У Львові отруїлися 11 осіб, які пообідали в їдальні одного з університетів (відео)

Пацієнти кажуть, що споживали млинці з курячим м’ясом та крильця.

Читайте такожУ Чернівецькій області на весіллі отруїлися 35 людей, ресторан після зіпсованих урочистостей закрили

Одній студентці стало зле просто під час навчання, до неї викликали швидку. Також на лікарняному ліжку опинився кухар цієї їдальні, а також ще троє дітей: 5, 10 та 12 років.

Стан потерпілих - середньої важкості.

Лікарі не відкидають, що кількість отруєних може збільшитись.