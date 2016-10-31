У США водій кабріолета збив понад 20 осіб на парковці
09:49, 31 жовтня 2016Інциденти
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У неділю, 30 жовтня, водій кабріолета Chevrolet збив 22 людини на парковці біля стадіону Martinsville Speedway у Вірджинії, де відбулись гонки NASCAR.
За словами очевидців, водій намагався обігнати позашляховик, але не впорався з керуванням / Фото Roger Wolfe via usatoday.com
Дев'ять чоловік відправили в лікарню, загиблих немає. За даними медиків, серйозних поранень у потерпілих не зафіксовано, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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Поліція з'ясовує причини інциденту. Поки незрозуміло, випадково чи навмисно водій в'їхав у натовп людей.
Очевидці повідомили, що Chevrolet намагався обігнати позашляховик Jeep і зіткнувся з ним, а також збив кілька перехожих.
Водія затримали. За попередніми даними, він був тверезий.
NASCAR - американська національна асоціація гонок серійних автомобілів. Це приватна компанія, яка займається організацією перегонів з 1950-х років.
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