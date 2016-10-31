У США водій кабріолета збив понад 20 осіб на парковці

Дев'ять чоловік відправили в лікарню, загиблих немає. За даними медиків, серйозних поранень у потерпілих не зафіксовано, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Поліція з'ясовує причини інциденту. Поки незрозуміло, випадково чи навмисно водій в'їхав у натовп людей.

Очевидці повідомили, що Chevrolet намагався обігнати позашляховик Jeep і зіткнувся з ним, а також збив кілька перехожих.

Водія затримали. За попередніми даними, він був тверезий.

NASCAR - американська національна асоціація гонок серійних автомобілів. Це приватна компанія, яка займається організацією перегонів з 1950-х років.