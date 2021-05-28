Дівчина повідомила про бажання проживати на території неокупованої України.

Поліція Донеччини взяла під опіку неповнолітню мешканку так званої «ДНР», яка втекла з окупованої території, перейшовши мінні поля.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Вчора близько 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони так званої «ДНР» біля смт Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у Горлівці та має паспорт так званої «ДНР».

«Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України», - повідомили у поліції.

Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні. Наразі нею опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має.

До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

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Російські паспорти на окупованих територіях

24 Квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Перші паспорти за цією системою були видані 14 липня.

Видача документів проводиться в Ростовській області.

Східна правозахисна група повідомляла, що станом на листопад 2020 року за спрощеною системою паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.

Раніше в Росії заявили, що майже 530 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти.

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Автор: Денис Прядко