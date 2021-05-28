Поліція Донеччини взяла під опіку неповнолітню мешканку так званої «ДНР», яка втекла з окупованої території, перейшовши мінні поля.
Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Вчора близько 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони так званої «ДНР» біля смт Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у Горлівці та має паспорт так званої «ДНР».
«Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України», - повідомили у поліції.
Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні. Наразі нею опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має.
До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.
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Російські паспорти на окупованих територіях
- 24 Квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Перші паспорти за цією системою були видані 14 липня.
- Видача документів проводиться в Ростовській області.
- Східна правозахисна група повідомляла, що станом на листопад 2020 року за спрощеною системою паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
- Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.
Раніше в Росії заявили, що майже 530 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти.
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