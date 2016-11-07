На Харківщині зловмисники збили пішохода та залишили помирати у багажнику авто (фото)

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"Водій та два пасажири і не думали надавати допомогу потерпілому. Вони просто закинули пораненого хлопця до свого автомобіля та покинули його помирати", - йдеться у повідомленні поліції.

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Як розповів свідок події, біла іномарка на великий швидкості збила чоловіка.

У ході проведення оперативно-озшукової роботи правоохоронці встановили особу чоловіка, який перебував за кермом іномарки, а також усіх учасників події. У приватному секторі поліцейські виявили автомобіль "Фольксваген", в багажнику якого лежало закривавлене тіло молодого хлопця.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.