Несправний банкомат збагатив безробітного росіянина на півмільйона рублів

Чоловіка, який приїхав у російську столицю з Бєлгородської області, підозрюють у розкраданні грошей з банкомату, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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"Як встановлено, при знятті коштів банкомат видав підозрюваному замість чотирьох - 20 тисяч рублів. Скориставшись технічним збоєм, чоловік зняв у цілому півмільйона рублів", - йдеться в повідомленні прес-служби УВС по Східному адміністративному округу Москви.

Пошуки підозрюваного почалися, коли в поліцію звернувся представник банку, з банкомата якого були зняті гроші.

За фактом зняття готівки порушено кримінальну справу за статтею "крадіжка", максимальний термін покарання за якою становить шість років в'язниці. Підозрюваний відпущений під підписку про невиїзд.