У Харкові Lanos на смерть збив жінку

11:27, 15 листопада 2016
Інциденти
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У понеділок, 14 листопада, у Харкові відбулася смертельна ДТП. 

Lanos здійснив наїзд на жінку-пішохода / volynnews.com

Про це йдеться в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.

О 13:55 на вулиці Червона Алея водій автомобіля Daewoo Lanos здійснив наїзд на жінку-пішохода. Від отриманих травм жінка померла в лікарні.

Подробиці аварії з'ясовують правоохоронні органи.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 14 листопада у Харкові внаслідок зіткнення автомобіля з електроопорою загинув працівник спецпідрозділу поліції «Корпус оперативної раптової дії», ще один – отримав травми.

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