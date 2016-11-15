У Харкові Lanos на смерть збив жінку
11:27, 15 листопада 2016Інциденти
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У понеділок, 14 листопада, у Харкові відбулася смертельна ДТП.
Lanos здійснив наїзд на жінку-пішохода / volynnews.com
Про це йдеться в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.
О 13:55 на вулиці Червона Алея водій автомобіля Daewoo Lanos здійснив наїзд на жінку-пішохода. Від отриманих травм жінка померла в лікарні.
Подробиці аварії з'ясовують правоохоронні органи.
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Як повідомляв УНІАН, вночі 14 листопада у Харкові внаслідок зіткнення автомобіля з електроопорою загинув працівник спецпідрозділу поліції «Корпус оперативної раптової дії», ще один – отримав травми.
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