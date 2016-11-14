У Харкові в ДТП загинув правоохоронець, ще один отримав травми

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП в Харківській області, аварія сталася сьогодні, 14 листопада, близько 00:30 на перехресті вулиць Академіка Павлова та Тимурівців.

За відомостями поліції, автомобіль «Тойота», яким керував працівник КОРД, скоїв наїзд на опору лінії електропередач, внаслідок чого автомобіль спалахнув. На місці події загинули пасажири автомобіля – чоловік, який також є працівником КОРД, і жінка; їх вік встановлюється.

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Крім того, 28-річний водій-правоохоронець та 26-річна дівчина доставлені до 4-ї Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. О.М. Мещанінова.

Слідчим СУ спільно зі слідчим прокуратури проведено огляд місця події та зібрано матеріал, який передано для подальшого розгляду до прокуратури Харківської області.