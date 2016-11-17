Після спроби зірвати концерт Потапа і Насті у Києві поліція склала протоколи на чотирьох осіб

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Вчора на вул. Великій Васильківській група осіб намагалася зірвати концерт Потапа і Насті Каменських», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними поліції, біля будівлі палацу «Україна» близько 20 громадян блокували прохід людям, котрі прийшли на концерт, кидали у них помідори та яйця. Правоохоронці втрутилися у ситуацію та відтіснили молодиків.

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Крім того, на місці події до правоохоронців звернувся представник безпеки національного палацу мистецтв «Україна», який повідомив, що о 19.20 у партері великої зали молодий чоловік розірвав поліетиленовий медичний пакет із прозорою речовиною, яка мала їдкий запах. Охоронці обмежили рух правопорушника та передали його поліцейським. «У 28-річного жителя Дніпра слідчо-оперативна група вилучила залишки медичного пакета», - зазначається в повідомленні.

Загалом поліція поставила у Печерське управління п'ятьох правопорушників. Після перевірки та встановлення анкетних даних на чотирьох чоловіків віком від 20-ти до 30-ти років склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та відпустили.

Наразі проводиться дослідча перевірка щодо вказаних подій. За її результатами слідчі нададуть правову кваліфікацію цій події.