У центрі Києва загорівся підземний електроколектор, цілу вулицю планується відключити від світла

"На вул. Жилянській, 85 сталася пожежа. Загорівся підземний електричний колектор. Напруга там 10 тис. вольт. Через це його не можуть почати гасити, адже висока небезпека для рятувальників. Вони вже 2 години чекають, поки "Київенерго" дасть дозвіл і відключить електропостачання. В такому разі може бути взагалі відключення світла по вулиці", - повідомляє "112 Україна".

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Причини займання остаточно невідомі. Попередньо це або пошкодження кабелю, або коротке замикання, або інша причина, яку зможуть встановити пожежники під час гасіння вогню.

Наголошується, що зараз для мешканців будинків небезпеки немає, оскільки пожежа під землею. "На місці події чергують кілька рятувальних машин, 4 пожежні машини, але вони поки що не діють. Без світла тут перебувають кілька будинків: один навпроти, це житловий комплекс, і один старий будинок", - сказано в повідомленні.

Зараз, через кілька годин після початку пожежі, рятувальники приступили до його ліквідації.

"Пожежу починають гасити. Дозвіл є. Електрику відключили. Пожежні заходять через інший вхід, щоб там загасити. Частина пожежних вже всередині. Вони повідомляють по рації, що там горять кабелі. Зараз вони будуть підключати воду", - повідомляє телеканал.

У "Київенерго" повідомили, що тих, у кого через пожежу може бути відсутня електроенергія, аварійно переключають на інші мережі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні вночі під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складі.