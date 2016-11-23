Під Києвом з ночі намагаються загасити масштабну пожежу на складі (фото)
Пожежа сталася о 2:00 23 листопада на складі.
У передмісті Києва у селі Білогородка рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу на складі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Зазначається, що пожежа у складському приміщенні на вул. Київській виникла о 2.00 23 листопада. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено 400 м2, станом на 4:00 – горіла вся будівля на площі 1200 м2.
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"Складність гасіння полягала у великій горючій загрузці будівлі та відсутності вододжерел. Найближча водойма знаходиться на відстані 1,5 км від пожежі", - повідомили у ДСНС.
Вранці рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, однак за попередніми прогнозами вона буде повністю погашена о 18:00. Про це на своїй сторінці у Facebook голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган.