У Києві патрульні влаштували погоню за п’яними працівниками СБУ - ЗМІ (фото)

У Києві на Подолі патрульні поліцейські з гонитвою затримали працівників СБУ, які у стані алкогольного сп’яніння їздили містом, передає «Киев Оперативный» на сторінці у Facebook.

Зазначається, що ніби правоохоронці не реагували на вимогу патрульних зупинити авто, відтак автомобіль порушників був затиснутий двома екіпажами.

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«Після вимоги пред'явити документи водій почав розповідати про те, що він шанований співробітник СБУ. На підмогу йому приїхав натовп таких же п'яних і агресивно налаштованих. За їх словами, вони співробітники райвідділів, СБУ і військові. Постійно пропонували "вирішити на місці". Коли зрозуміли, що "такий номер не пройде", почалися погрози. Проходити тест на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився. На місце викликали ВСП і начальника військової частини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі автомобіль евакуйовано.