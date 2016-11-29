Пожежа в нічному клубі Львова: в лікарні від отриманих опіків помер чоловік
10:06, 29 листопада 2016Інциденти
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У львівській лікарні №8 сьогодні вночі помер один з постраждалих під час пожежі в місцевому нічному клубі "MI100".
Після масштабної нічної пожежі в розважальному клубі Львова 20 людей залишаються в лікарні / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Чоловік помер вночі.
Як повідомляється, загинув 47-річний відвідувач, у якого було обпечене майже все тіло, уражені дихальні шляхи і лікарі відразу робили невтішні прогнози щодо його шансів на одужання.
Всього в лікарнях - 20 постраждалих.
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Як повідомлялося, пожежа в розважальному центрі «МІ100» виникла о 2 години ночі 27 листопада, о 3:51 була повністю ліквідований.
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