Пожежа в нічному клубі Львова: в лікарні від отриманих опіків помер чоловік

10:06, 29 листопада 2016
Інциденти
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У львівській лікарні №8 сьогодні вночі помер один з постраждалих під час пожежі в місцевому нічному клубі "MI100".

Після масштабної нічної пожежі в розважальному клубі Львова 21 людина залишається в лікарні /

Про це повідомляє ТСН.

Чоловік помер вночі.

Як повідомляється, загинув 47-річний відвідувач, у якого було обпечене майже все тіло, уражені дихальні шляхи і лікарі відразу робили невтішні прогнози щодо його шансів на одужання.

Всього в лікарнях - 20 постраждалих.

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Як повідомлялося, пожежа в розважальному центрі «МІ100» виникла о 2 години ночі 27 листопада, о 3:51 була повністю ліквідований.

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