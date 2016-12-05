Трагедія у Княжичах: у поліції уточнили кількість жертв серед правоохоронців

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

"Якщо хтось говорить про шостий труп, нехай назве його прізвище, ім’я та по батькові і покаже, де він є", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

Пізніше деякі ЗМІ написали про шістьох загиблих правоохоронців.