Масштабна ДТП в Росії: загинули 12 осіб, 10 із них – діти

Як повідомили в Слідчому комітеті РФ, за попередніми даними, сьогодні близько 16 години за місцевим часом на 926 км траси Ханти-Мансійськ – Тюмень сталася ДТП за участю вантажівки, двох легкових автомобілів та рейсового автобуса, що слідував із міста Ханти-Мансійськ, у салоні якого перебували 32 пасажири, в тому числі 29 дітей.

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Внаслідок зіткнення 11 осіб померли на місці пригоди, з них 9 дітей; 21 особу з різними травмами госпіталізовано. Пізніше померла ще одна дитина.

На цей момент слідчі схиляються до того, що водій автобуса не впорався з керуванням транспортним засобом, що й стало причиною аварії. Тим не менш, у рамках розслідування кримінальної справи слідчим належить встановити об'єктивну картину події та перевірити всі супутні обставини, серед яких погана видимість і непрості погодні умови. Проте вже зараз слідчі регіонального СК Росії встановили, що трансфер дітей належним чином не був узгоджений і слідував без обов'язкового при таких маршрутах супроводу.

За даними місцевої влади, цим автобусом дитяча команда поверталася зі змагань зі спортивної акробатики з Ханти-Мансійська до Нефтеюганська.