У Миколаєві чоловік влаштувався на роботу в зоопарк та загинув, стрибнувши у вольєр з тигром
У Миколаївському зоопарку сьогодні вдень 36-річного працівника-стажиста зоопарку було виявлено мертвим у вольєрі амурських тигрів.
Як повідомив директор зоопарку Володимир Топчій
на своїй сторінці в Facebook, глибина вольєра становить більш як шість метрів, було виявлено, що співробітник зоопарку лежав на бетонній підлозі.
За інформацією директора, загиблий працівник - інвалід 3-ї групи.
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«Співробітник Миколаївського зоопарку Олександр влаштувався на роботу в ботаніко-господарський відділ 18 листопада 2016 року. На сьогодні він відпрацював 18 днів при 30-денному випробувальному терміні. При зарахуванні на роботу пройшов медичну комісію і надав сертифікати від психіатра і нарколога. У висновку - придатний до роботи прибиральником території», - повідомив директор установи.
За його інформацією, близько 14.45 співробітник відпросився до туалету, невдовзі після чого його було виявлено у відкритому вольєрі амурських тигрів на бетонній підлозі.
«Глибина вольєра - понад 6 метрів. Тигра оперативно було закрито у годувальному відсіку, викликано прокуратуру та оперативну групу, яка виявила в куртці загиблого повістку до військкомату і цілу жменю жовтих таблеток», - повідомив Топчій.
При цьому, як повідомляють місцеві ЗМІ, які побували на місці події, загиблому працівникові зоопарку було 36 років. За їхніми даними, вранці чоловік прийшов на роботу в пригніченому стані.