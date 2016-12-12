У Києві на площі Перемоги автомобіль врізався в трамвай

Про це повідомляє ресурс "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

У салоні BMW перебували водій і два пасажири. Згідно з повідомленням, водій у важкому стані, без свідомості був госпіталізований у реанімацію. Медична допомога була надана двом пасажирам автомобіля.

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На місці ДТП працювали патруль поліції та слідчо-оперативна група.

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