З-під завалів гуртожитку в Чернігові дістали тіло загиблої дівчини - ДСНС

Її тіло підняли на поверхню о 22.15, повідомляє прес-служба ДСНС України.

Наразі відомо, що їй 26 років і звати її Анастасія.

Рятувальники також повідомляють, що о 21.50 звалили аварійну стіну будівлі на зовні.

Читайте такожУ Чернігові мешканців гуртожитку, де стався вибух, розселили у двох готелях та школі

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. До аварійно-рятувальних робіт залучено 138 чоловік та 44 одиниці техніки.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чернігові з-під завалів гуртожитку, де сьогодні стався вибух, дістали підлітка.

Нагадаємо, у Чернігові сьогодні орієнтовно о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало 7 осіб, яких було госпіталізовано.

За даними ДСНС, причиною обвалу став вибух, без послідуючого горіння в кімнаті на четвертому поверсі. Внаслідок вибуху сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверх (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони.

Повідомлялося, що орієнтовно дві особи перебували під завалами, одна з яких подавала ознаки життя.