ЗМІ: У Харкові невідомий погрожував підірвати ветеранів СБУ

Про це повідомляє Newsroom з посиланням на джерела в Національній поліції.

Дзвінок надійшов у Київський відділ поліції в понеділок близько 18:45. На місце виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Ніяких підозрілих предметів за вказаною адресою силовики не знайшли. В даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 КК України ("завідомо неправдиве повідомлення про загрозу").

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Невідомий повідомив про те, що заклав 10 кілограмів тротилу в приміщенні "Союзу ветеранів УСБУ в Харківській області" (офіс знаходиться за адресою вулиця Академіка Проскури, 1А). Однак на територію організації вибухотехніків не пустили, тому їм довелося задовольнятися оглядом одного кабінету і території вздовж паркану. Евакуація не проводилася.