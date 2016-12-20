У Харкові загорівся склад із пластиком: над містом шириться токсичний чорний дим (фото)

11:50, 20 грудня 2016
Інциденти
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На території колишнього "Шкірзаводу" загорівся ангар площею 200 квадратних метрів.

У Харкові пожежа на складі з пластиковими виробами / ДСНС

У Харкові на вул. Шевченка, 327 загорівся склад. Пожежа охопила складську одноповерхову металеву будівлю одного з них, в якій зберігалась готова продукція та сировина для виготовлення господарчих товарів із пластика, гуми та інших полімерів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Одразу декілька повідомлень про пожежу надійшли до чергової частини Головного управління ДСНС у Харківській області 20 грудня о 07:57. Заявники повідомили про значне поширення вогню.

У Харкові сталася пожежа на складі з пластиковими виробами / ДСНС

На місце події відразу направили 8 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах. На час прибуття рятувальників вогнем був охоплений весь ангар на площі 200 кв.м., а його дах в багатьох місцях був зруйнований. Уламки даху заважали рятувальникам дістатися до осередків горіння, а густий чорний токсичний дим становив небезпеку для життя. Тож рятувальникам доводиться працювати в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу гасили близько 50 працівників ДСНС. Вже о 09:45 розповсюдження вогню було зупинене – відбулась локалізація пожежі. На сусідні будівлі вогонь перекинутись не встиг.

У Харкові сталася пожежа на складі з пластиковими виробами / ДСНС

Наразі тривають роботи по розбору зруйнованих уламків конструкцій даху ангару та ліквідації наявних осередків горіння. Встановлюється інформація про можливе перебування людей в межах будівлі. Причина та збитки поки не відомі.

На місці пожежі працює оперативна група на чолі з начальником ГУ ДСНС України у Харківській області Олександром Волобуєвим, оперативно-слідча група поліції та прокуратура.

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