У Харкові загорівся склад із пластиком: над містом шириться токсичний чорний дим (фото)

У Харкові на вул. Шевченка, 327 загорівся склад. Пожежа охопила складську одноповерхову металеву будівлю одного з них, в якій зберігалась готова продукція та сировина для виготовлення господарчих товарів із пластика, гуми та інших полімерів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Одразу декілька повідомлень про пожежу надійшли до чергової частини Головного управління ДСНС у Харківській області 20 грудня о 07:57. Заявники повідомили про значне поширення вогню.

На місце події відразу направили 8 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах. На час прибуття рятувальників вогнем був охоплений весь ангар на площі 200 кв.м., а його дах в багатьох місцях був зруйнований. Уламки даху заважали рятувальникам дістатися до осередків горіння, а густий чорний токсичний дим становив небезпеку для життя. Тож рятувальникам доводиться працювати в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу гасили близько 50 працівників ДСНС. Вже о 09:45 розповсюдження вогню було зупинене – відбулась локалізація пожежі. На сусідні будівлі вогонь перекинутись не встиг.

Наразі тривають роботи по розбору зруйнованих уламків конструкцій даху ангару та ліквідації наявних осередків горіння. Встановлюється інформація про можливе перебування людей в межах будівлі. Причина та збитки поки не відомі.

На місці пожежі працює оперативна група на чолі з начальником ГУ ДСНС України у Харківській області Олександром Волобуєвим, оперативно-слідча група поліції та прокуратура.