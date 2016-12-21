Винуватцям зухвалого злочину в Умані загрожує до 8 років в’язниці – Троян

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомив т.в.о. глави Нацполіції Вадим Троян, інформує прес-служба МВС України.

Він зазначив, що дії зловмисників, які в ніч на 21 грудня осквернили могильний комплекс цадика Нахмана в Умані, кваліфіковано за ч.3 ст.161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної залежності або ставлення до релігії», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

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"Головним управлінням Нацполіції у Черкаській області створено фахову слідчо-оперативну групу, до якої увійшли досвідчені та компетентні співробітники з метою якнайшвидшого розкриття злочину. На місці проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини та свідки кримінального правопорушення", - додав Троян.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 грудня невідомі увірвалися в синагогу в Умані, розігнали присутніх та осквернили приміщення. Нападники залишили у приміщенні свинячу голову з вирізаною свастикою, а підлогу та стіни обмастили червоною фарбою.