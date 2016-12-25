У Києві вдалось локалізувати масштабну пожежу на секонд-хенді біля метро "Лісова"

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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"25 грудня о 13.00 в Києві сталася пожежа на ринку біля станції метро "Лісова". Пожежу локалізовано о 13.10", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють пожежники, площа займання становить приблизно 2000 квадратних метрів.

Загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з пожежею на секонд-хенді біля "Даринку" тимчасово припинено рух поїздів метро до станцій "Чернігівська" і "Лісова".