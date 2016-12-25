У Києві вдалось локалізувати масштабну пожежу на секонд-хенді біля метро "Лісова"
14:25, 25 грудня 2016Інциденти
1320 0
Масштабна пожежа виникла на секонд-хенді біля "Даринку".
Пожежу на "Даринку" локалізували / @svitlana800
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Читайте такожУ Києві вночі сталася пожежа на заводі імені Івана Лепсе (фото)
"25 грудня о 13.00 в Києві сталася пожежа на ринку біля станції метро "Лісова". Пожежу локалізовано о 13.10", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють пожежники, площа займання становить приблизно 2000 квадратних метрів.
Загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з пожежею на секонд-хенді біля "Даринку" тимчасово припинено рух поїздів метро до станцій "Чернігівська" і "Лісова".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Пожежа на ринку в Києві