У Києві через пожежу на секонд-хенді закрито дві станції метро (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба підземки в Facebook.

«Через пожежу біля території метрополітену в районі Даринку станції "Лісова" та "Чернігівська" тимчасово зачинено. Потяги курсують тільки до "Дарниці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила речниця Головного управління ДСНС в м.Києві Світлана Водолага, біля ст. м "Лісова" горить ринок.

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«Повідомлення про пожежу нам надійшло о 11:43. Відразу на місце події прибули перші рятувальні підрозділи. На момент їх прибуття площа пожежі вже становила близько 500 кв. м. Зараз працює 11 одиниць основної та спеціальної техніки. Площа пожежі поки становить орієнтовно 1,5 тис. кв. м. Горять склади секонд-хенду», - зазначила вона в ефірі «112 Україна».

За словами Водолаги, існує загроза розповсюдження вогню на метрополітен і автостоянку з транспортом.

Рятувальники докладають максимум зусиль, щоб не допустити розповсюдження вогню. Інформації про постраждалих або постраждалих поки немає.

Попередні причини виникнення пожежі будуть встановлюватися після остаточної ліквідації пожежі, додала речниця.