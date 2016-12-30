Підозрюваний у жорстокому вбивстві в Овідіополі планував на вантажівці в'їхати у натовп людей - поліція

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що зловмисник мав намір скоїти гучний злочин. В його планах було скоїти наїзд у великий натовп людей в Одесі. Втілюючи заплановане він, після вбивства жінки та її доньки в Овідіополі, сів у вантажний автомобіль і рушив до обласного центру. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився", - йдеться в заяві.

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Яким чином поліції вдалося з'ясувати плани підозрюваного, у прес-службі не уточнили.

Поліцейські заблокували в’їзд до Одеси та почали переслідувати зловмисника, змусивши його змінити напрямок руху якнайдалі від обласного центру. "Скориставшись перевагою у прохідності вантажівки зловмисник виїхав у поле. Маючи перевагу у прохідності над легковиками поліцейських він на деякий час відірвався від переслідування. Після того як його вантажівка застрягла в оранці, він покинув її та побіг полем", - розповіли правоохоронці.

Наразі територію, де в останнє бачили зловмисника, оточено. На місці працюють кінологи зі службовими собаками, поліцейські спецпідрозділи та військовослужбовці Національної гвардії України. Розшукові заходи тривають.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки та її неповнолітньої доньки, а також підпалі їхнього будинку.