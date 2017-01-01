В Умані невідомі осквернили розп’яття Ісуса Христа, відкрито кримінальне провадження

Поліція Черкаської області відкрила провадження за фактом пошкодження розп'яття Ісуса Христа в Умані. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"У відділ поліції надійшло повідомленням про те, що в місті Умань на березі ставка пошкоджено гіпсове розп’яття Ісуса Хреста, встановлене на дерев’яному хресті", - йдеться в повідомленні.

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Подія зареєстрована, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

За вчинення таких дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Проводяться слідчі дії.