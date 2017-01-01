Консульство України в Стамбулі з'ясовує, чи є українці серед жертв стрілянини в нічному клубі
10:15, 01 січня 2017Інциденти
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Генеральне консульство України в Стамбулі з'ясовує, чи є українці серед жертв та постраждалих в результаті кривавої стрілянини в нічному клубі.
Медики відвозять поранених з місця пригоди, ілюстрація / REUTERS
Про це проінформував генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook.
“У контакті з органами влади з'ясовуємо наявність серед жертв і постраждалих громадян України”, - написав Боднар.
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Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч загинули 35 людей внаслідок стрілянини у нічному клубі.
ЗМІ повідомляли, що один із нападників досі знаходиться у закладі. Крім того зазначалось, що поранено 50-60 осіб.
До місця події приїхали машини швидкої допомоги, які відвозять поранених до лікарень.
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