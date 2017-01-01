Консульство України в Стамбулі з'ясовує, чи є українці серед жертв стрілянини в нічному клубі

Про це проінформував генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook.

“У контакті з органами влади з'ясовуємо наявність серед жертв і постраждалих громадян України”, - написав Боднар.

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Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч загинули 35 людей внаслідок стрілянини у нічному клубі.

ЗМІ повідомляли, що один із нападників досі знаходиться у закладі. Крім того зазначалось, що поранено 50-60 осіб.

До місця події приїхали машини швидкої допомоги, які відвозять поранених до лікарень.