У Києві на бульварі Дружби Народів сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє LB.ua.

За словами свідків, автомобіль Toyota Crown, рухаючись у напрямку моста імені Патона, з незрозумілих причин наскочив на бордюр, вилетів на тротуар і врізався в освітлювальну опору. Удар припав на ліву сторону. Співробітники АЗС, біля якої сталася ДТП, допомогли водієві Toyota з правим кермом вибратися з авто, викликали "швидку допомогу" і рятувальників.

Читайте такожП'яний водій на позашляховику на смерть збив двох дівчаток у Польщі - ЗМІ

Пасажир, який сидів ліворуч від водія, отримав смертельні травми і помер на місці аварії. Щоб дістати тіло пасажира, знадобилася допомога рятувальників. Бійці аварійно-рятувального загону за допомогою спецінструменту розрізали кузов авто і передали тіло медикам.

Водія ушпиталили з тяжкими травмами. У момент аварії на тротуарі не було випадкових перехожих, інакше наслідки могли бути ще більш сумними. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, яка повинна з'ясувати подробиці цієї аварії.