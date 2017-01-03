У Львові загорівся завод "Електрон", є постраждалі (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Станом на 16:15 пожежникам вдалось локалізувати пожежу. Поки що триває ліквідація займання.

До ліквідації пожежі залучено 62 рятувальники та 12 одиниць спецтехніки.

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Під час гасіння постраждали двоє пожежників, передає Еспресо.

"З місця пожежі госпіталізовано начальника караулу, який отруївся продуктами горіння. Він доставлений у Львівську обласну клінічну лікарню. Ще одного пожежника з опіками щоки, вуха та плеча доставили у 8-му клінічну лікарню Львова", – розповіли у відомстві.

Наразі причини займання невідомі.