На Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинули дві людини

На Дніпропетровщині у місті Покров в результаті пожежі в однокімнатній квартирі загинули дві людини. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що пожежа сталася у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхівки.

«… було встановлено, що в кімнаті та коридорі горять побутові відходи, які були розкидані по всій квартирі. Під час гасіння, в кімнаті рятувальники виявили тіла 2-х осіб - власника квартири 1960 р.н. та невідому особу жіночої статі», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві загинули четверо дітей під час пожежі в будинку

Площа пожежі становила 20 кв м, вогнем знищено особисті речі (одяг), ковдра на підлозі, вхідні двері, купа побутового сміття та речей.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі у ніч на 29 груднясталася пожежа у церкві Святомучеників Костянтина та Олени у Металургійному районі Кривого Рогу.