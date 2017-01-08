В Одеській області внаслідок вибуху у будинку загинуло двоє людей

Вибух в Одеській області забрав життя двох людей.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, 8 січня о 00:50 у приватному одноповерховому будинку стався вибух з подальшим загорянням. Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку загинули 2 особи. З під завалів бійці ДСНС України врятували літню жінку. Читайте такожВибух в багатоповерхівці в Сумах: чоловік визнав, що навмисне відкрив газ в квартирі О 02:01 підрозділами ДСНС України пожежа площею 50 кв.м. була ліквідована. Внаслідок вибуху зруйнована більша частина будинку площею близько 70 кв.м. Причина вибуху наразі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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