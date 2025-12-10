Перехід на електронний документ спрощує процеси військового обліку, зазначила Свириденко.

Електронний документ у додатку "Резерв+" стає основним для військовозобов'язаних. Про це у своєму Telegram повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Сьогодні Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+", - написала Свириденко.

Вона додала, що для людей, яким треба паперова версія документа, є можливість видрукувати його у форматі PDF самостійно. Також є можливість отримати видрук документа в ТЦК та СП.

"Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку. Для реалізації змін Уряд оновив постанови №1487 і №559", - додала Свириденко.

"Резерв+": важливі новини

Раніше в Міноборони повідомили, що в "Резерв+" зʼявиться функція, яка дозволить користувачам отримувати попередження про відправку повістки. Там наголосили, що йдеться не про оповіщення військовозобовʼязаних, а про інформування.

Також раніше стало відомо, що в "Резерв+" почнуть відображатися фото військовозобов’язаної особи. Як зазначив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, з цього тижня цей військово-обліковий документ у такому форматі буде обовʼязковим для всіх військовозобов’язаних.

