Президент України Володимир Зеленський разом з командою провели розмову з американською стороною - Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram, додавши, що розмова була "продуктивною".

За його словами, це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

"Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що українська сторона підготувала власний погляд щодо 20 базових пунктів документа для закінчення війни.

"Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату. Узгодили також наступні контакти між командами. Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую Президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку", - додав Зеленський.

Санкції ЕС проти Росії

Крім того, президент додав, що Європа запровадить додаткові санкції проти Росії. За словами Зеленського, обмеження стосуватимуться російських танкерів та всієї інфраструктури транспортування нафти.

"Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки й проти російських пропагандистів", - написав Зеленський.

Президент також повідомив про доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, вона стосувалася зокрема економічної ситуації РФ та залежності Москви від Пекіну. Зеленський зазначив:

"В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації, і це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росію це зробити. Мир потрібен. Хочу подякувати кожному, хто допомагає".

Мирні переговори: важливі новини

Раніше журналісти The Washington Post повідомили, що Україна вже найближчим часом може отримати мирну угоду, яка передбачає суверенітет країни. Також, за даними журналістів, угода може бути захищена міжнародними гарантіями безпеки. Водночас видання відзначає, що успіх цієї угоди залежить від готовності президента Дональда Трампа підтримати її, не тиснучи надмірно на Україну та Європу.

Тим часом Foreign Affairs пише, що наразі настав найкращий час для підписання угоди щодо миру в Україні. Видання зазначає, що наразі все залежить від команди Трампа - чи вдасться їй проявити вміння, терпіння і витривалість, щоб довести дипломатичний процес до успішного завершення.

