У Москві колишній бойовик "ЛДНР" холоднокровно розстріляв свого сусіда і поранив поліцейських – росЗМІ

Як повідомляє російський телеканал РЕН ТВ, Сергій О. провів серед бойовиків 5 місяців.

За деякою інформацією, він був спочатку бійцем, а пізніше став інструктором.

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Інцидент стався вранці в неділю на південному сході Москви. Чоловік на вулиці Васільцовський Стан холоднокровно розстріляв свого сусіда. Також стрілець поранив поліцейських під час перестрілки. До цього чоловік вже стріляв на дитячому майданчику.

Камера відеоспостереження зняла чоловіка за хвилину до трагедії.