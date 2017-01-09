Обмеження руху транспорту продовжує діяти в 4 областях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, станом на 7 год. 9 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Громадян, які отримали обмороження під час заторів, не зафіксовано.

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Зазначається що впродовж минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучалося 2 тис. 557 одиниць техніки та 3 тис. 533 осіб.

Підрозділами ДСНС із 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис. 470 автомобілі (за добу – 354 автомобілі), в яких перебувало 3 тис. 862 особи (за добу – 984 особи).