Обмеження руху транспорту продовжує діяти в 4 областях
10:05, 09 січня 2017Інциденти
862 0
В Україні обмеження руху автотранспорту залишається на автодорогах у 4 областях - Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській.
Громадян, які отримали обмороження в пробках, не зафіксовано / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, станом на 7 год. 9 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Громадян, які отримали обмороження під час заторів, не зафіксовано.
Читайте такожНегода в Україні: залишаються знеструмленими 5 населених пунктів
Зазначається що впродовж минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучалося 2 тис. 557 одиниць техніки та 3 тис. 533 осіб.
Підрозділами ДСНС із 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис. 470 автомобілі (за добу – 354 автомобілі), в яких перебувало 3 тис. 862 особи (за добу – 984 особи).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter