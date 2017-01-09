Вибух у житловому будинку в Сумах: правоохоронці назвали версії

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

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«Правоохоронці мають ґрунтовні підозри, що власник квартири навмисно відкрутив на кухні гнучкий шланг від системи газопостачання, що з’єднується з побутовою газовою плитою, після чого підпалив», - йдеться в повідомленні.

Водночас правоохоронці перевіряють й інші версії причини вибуху, долали в поліції.

Як повідомлялося, вранці 9 січня у квартирі на першому поверсі 9-поверхового будинку № 52 на проспекті Михайла Лушпи стався вибух.

Причиною вибуху став витік побутового газу.

Серед постраждалих - господар квартири, що зараз знаходиться у реанімації з опіками, та двоє його сусідів, котрим медики надали допомогу без подальшої госпіталізації.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України (навмисне пошкодження чи знищення майна).

Разом з тим у Сумах це вже другий за останній тиждень вибух газу в багатоповерхівці. Зокрема, 3 січня вибух стався в 10-поверховому житловому будинку по вулиці Металургів, 24. Тоді загинула жінка. При цьому вибух у квартирі влаштував 59-річний пенсіонер після сімейної сварки, навмисне відкривши вентилі газової плити.