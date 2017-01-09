В Одеській області під час розчищення засніжених трас помер працівник дорожньої служби

Як повідомив УНІАН представник Одеської обласної державної адміністрації, чоловік помер неподалік від села Спаське Татарбунарського району під час розчищення траси Одеса-Рені.

Читайте такожНегода в Україні: залишаються знеструмленими 5 населених пунктів

«Йому стало зле... За попередніми даними, він помер від серцевого нападу», - сказав представник ОДА.

Ще двоє рятувальників під час порятунку людей, які опинилися в автомобілях у снігових заметах, дістали травми. Зокрема, обмороження обох рук дістав співробітник ДСНС, а бульдозерист зламав ногу.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 січня до міста Ізмаїл Одеської області з села Кирнички прибула колона автомобілів, визволених зі снігових заметів на півдні регіону. Зокрема, прибули понад 30 автомобілів та два пасажирських автобуси – понад 250 осіб.

6 січня на півдні Одеської області на заваленій снігом трасі поблизу села Кирнички в заторах опинилися десятки автомобілів, а також автобуси. Всі ці люди, врятовані зі снігових заметів, ночували у Кирничках, де була розгорнута польова кухня.