В Дніпрі два автомобілі провалились під кригу в річку

Про розповіла прес-секретар ГУ ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева, повідомляє Громадське радіо.

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«Як вони там опинились — загадка навіть для нас. Вони сказали, що не знають як вони там опинились. Вже по факту ми дістали один автомобіль марки «Рено», інший — «Фольксваген». Дістали з глибини 70 см. Люди всі живі. З ними все добре», — сказала вона.

За словами рятувальників, в автомобілях перебували тільки водії.