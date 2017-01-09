В Дніпрі два автомобілі провалились під кригу в річку

12:37, 09 січня 2017
Інциденти
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У Дніпрі два автомобілі провалилися під лід в річку. Підрозділ рятувальників в області витяг їх на берег - водії живі.

Підрозділ рятувальників у Дніпрі витяг на берег авто - водії живі / УНІАН

Про розповіла прес-секретар ГУ ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева, повідомляє Громадське радіо.

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 «Як вони там опинились — загадка навіть для нас. Вони сказали, що не знають як вони там опинились. Вже по факту ми дістали один автомобіль марки «Рено», інший — «Фольксваген». Дістали з глибини 70 см. Люди всі живі. З ними все добре», — сказала вона.

За словами рятувальників, в автомобілях перебували тільки водії.

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Теги: #Дніпро#ДСНС