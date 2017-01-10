В Маріуполі затримали підозрюваного, який напав на поліцейського через зауваження

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Конфлікт почався в громадському транспорті: правоохоронець зробив зауваження пасажиру за зухвалу поведінку, той у відповідь почав словесну перепалку, а після того, як поліцейський вийшов з автобуса - побив його.

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Після інциденту він мав намір сховатися у друзів, проте незабаром поліцейські встановили його особу.

Підозрюваним виявився 27-річний безробітний маріуполець. Він проживає зі співмешканкою та її дитиною. За словами жінки, останні кілька днів зловживав спиртними напоями та практично не з’являвся вдома.

Затриманий зізнався, що в той день знаходився у стані алкогольного сп’яніння, саме тому так агресивно відреагував на зауваження правоохоронця. Його не зупинило навіть те, що поліцейський знаходився у форменому одязі з розпізнавальними знаками.

У понеділок, 9 січня, підозрюваний був затриманий і доставлений до відділу поліції. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст.345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів» Кримінального кодексу України.