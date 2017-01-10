У Дніпрі внаслідок вибуху самогонного апарата постраждали малолітня дитина та її батько.

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, подія сталася 9 січня.

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За її словами, співробітники поліції встановили, що на момент вибуху на кухні квартири, крім 24-річного чоловіка, перебував його син 2015 року народження.

«В результаті вибуху дитина дістала 25% опіків тіла. Хлопчик був доставлений до обласної дитячої клінічної лікарні, де йому надана невідкладна допомога. Також госпіталізовано батька дитини, який безпосередньо займався незаконним промислом. Він дістав 20% опіків тіла», - зазначила Старчевська.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).