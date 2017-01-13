На дорогах України за добу через складні погодні умови загинуло 6 людей
10:57, 13 січня 2017Інциденти
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На автошляхах України за добу внаслідок ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації загинуло 6 людей.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції.
«За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло шість і травмовано 66 громадян», - йдеться в повідомленні.
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За даними Нацполіції, у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Луганській областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в дев’яти областях рівень аварійності залишається високим.
Крім того, в Одеській області на автошляхах Р-55 та Р-71 обмежено рух автотранспорту.
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