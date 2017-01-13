Пожежа на Харківщині: загорівся приватний будинок, є загиблий

У Харківській області у селищі Велика Рогань сталася пожежа у приватному будинку по вул. Б. Хмельницького, 6. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що небайдужі свідки пожежі ще до прибуття рятувальників встигли витягти із задимленої кімнати господаря однієї з половин будинку. Він не встиг отримати значних отруєнь або ушкоджень. З його слів стало відомо, що в будинку залишилось ще двоє чоловіків.

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«Рятувальники негайно включились в апарати захисту органів дихання та пішли у розвідку, під час проведення якої майже при нульовій видимості вони відшукали в диму брата хазяїна, 1975 року народження, та його товариша, 1972 року народження. Нажаль останній помер від сильного отруєння продуктами горіння не приходячи до тями. Іншого було госпіталізовано бригадою швидкої медичної допомоги до 2-ї лікарні м. Харкова», - йдеться у повідомленні.

Площа пожежі склала близько 7 кв.м. Горіли диван, домашні речі та стіна будинку.

Повідомляється, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові загорівся елітний позашляховик BMW X-6 під час руху. Зазначається, що пожежа сталася, коли автомобіль проїжджав по пр. Московському напроти будинку № 153.