У Харкові загорівся елітний позашляховик під час руху (фото)

У Харкові загорівся елітний позашляховик BMW X-6 під час руху. Інцидент стався цієї ночі. Про це повідомили ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що пожежа сталася, коли автомобіль проїжджав по пр. Московському напроти будинку № 153.

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«На місце події було направлено 2 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. На момент прибуття рятувальників вогнем був майже весь автомобіль «BMW X-6» чорного кольору, 2011 року випуску. Площа пожежі склала біля 6 кв.м. Вогнеборці ліквідували дане загоряння вже о 02:04», - йдеться у повідомленні.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області затримали банду, яка складається з колишніх поліцейських і пенсіонерів МВС, які скоїли низку розбійних нападів.

За попередньою інформацією, злочинну групу очолював колишній співробітник поліції. Проти затриманих порушено кримінальну справу за статтями «Розбій» і «Незаконне заволодіння транспортним засобом».