Пожежа в ході сварки: на Одещині чоловік розлив бензин у будинку, дружина та діти отримали важкі опіки (відео)

18:27, 16 січня 2017
Інциденти
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За попередньою версією спалахнули випаровування бензину, остаточна причина пожежі встановлюється.

Чоловік розлив у будинку бензин, щоб налякати дружину / скріншот

На Одещині у с. Феодосіївка сталася пожежа - чоловік розлив у будинку бензин під час сварки із дружиною, намагаючись її налякати. Про це повідомили у прес-службі  ГУ НП в Одеській області.

Зазначається, що внаслідок пожежі 25-річну жінку госпіталізовано до реанімаційного відділення районної лікарні, а двох її малолітніх дітей віком 4 та 6 років - до медзакладів Одеси. Усі постраждалі отримали серйозні опіки та перебувають в тяжкому стані.

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«Встановлено, що між потерпілою та її 37-річним чоловіком сталася сварка. Намагаючись налякати дружину, чоловік розлив на підлогу близько трьох літрів бензину, пригрозив підпалити будинок та вийшов на вулицю», - повідомили у поліції.

Після цього жінка намагалася розпалити плиту за допомогою легкозаймистої рідини, у ході чого сталося займання.

За попередньою версією спалахнули випаровування бензину, остаточна причина пожежі встановлюється.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Зазначається, що інцидент стався ще 14 січня.

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Теги: #пожежа#Одещина#опіки