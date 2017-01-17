У Києві на вулиці Кирилівській зійшов з рейок трамвай (фотогалерея)

23:18, 17 січня 2017
Інциденти
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У Києві на вулиці Кирилівській в Подільскому районі зійшов з рейок трамвай та став поперек вулиці.

фото: УНІАН

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з місця події.

Інцидент з трамваем, що слідував за маршрутом №12 "Контрактова площа - Пуща Водиця" трапився у вівторок увечері, 17 січня, на вулиці Кирилівській 86, навпроти бізнес-центру "Поділ бізнес парк".

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Хоча вагон трамваю перегородив майже всю вулицю, проте легкові автомобілі проїхати можуть. Рух іншого транспорту заблоковано.

Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та перехожих на вулиці не постраждав.

На місце ДТП виїхала аварійна служба Подільского трамвайного депо.

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Теги: #трамвай