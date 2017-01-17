На Одещині затримали родину наркодилерів (фото, відео)

В Одеській області поліція затримала сімейну пару наркодилерів. У зловмисників вилучили близько 8 кг наркотичних засобів. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Жінку затримали за місцем мешкання, а чоловіка- на трасі «Одеса-Київ». Правопорушник намагався втекти на власному автомобілі. В транспортному засобі правоохоронці виявили холодну та вогнепальну зброю.

«Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання наркоторговців було виявлено та вилучено 7 кг марихуани, 600 гр амфетаміну, 70 гр героїну, 50 гр кокаїну та 15 пігулок «екстазі». Наркотичні засоби і психотропні речовини були розфасовані у полімерні пакунки, також вилучено ваги, на яких відмірялись дози наркотиків, та мірна ложка, а також приладдя для вживання наркотиків шляхом паління», - йдеться у повідомленні.

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В квартирі правопорушників разом із жінкою-наркозбувачкою перебували три охоронці 26-ти, 31-го та 33-х років. На даний час встановлюється їх причетність до вчинення протиправних дій. За місцем мешкання одного з охоронців було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено близько 10 грам марихуани.

У ході подальших оперативних заходів на трасі «Одеса-Київ» у власному автомобілі правоохоронці затримали 35-річного співмешканця наркозбувачки, який намагався втекти від працівників поліції. У нього вилучено 3 пістолети, набої та ніж. На теперішній час зловмисника затримано і поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Встановлено, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) , ч.3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.