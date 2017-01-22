На Донеччині військовослужбовець влаштував стрілянину в квартирі

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Зокрема, згідно з повідомленням, інформація про постріли в квартирі багатоповерхівки надійшла до поліції від мешканців цього будинку.

На місці події правоохоронці з’ясували, що постріли зробив військовослужбовець у квартирі, яку винаймає.

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«Квартиру орендує військовослужбовець ЗСУ, 1982 року народження, який проживає в оселі разом зі своєю співмешканкою. Чоловік зробив два постріли з автомата Калашникова в стіну», - йдеться в повідомленні.

Зброя вилучена, жертв та постраждалих немає. Військовослужбовця затримано, інформують у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури, зазначається в повідомленні.