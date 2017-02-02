У Харкові невідомі спалили маршрутку (відео)
15:17, 02 лютого 2017Інциденти
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Припаркований у дворі маршрутний автобус "Богдан" горів на одній з вулиць Харкова.
Причини пожежі встановлюються / УНІАН
Займання сталося близько 22:00. Про пожежу повідомляє 052.ua з посиланням на очевидців в соціальних мережах.
На місце події виїжджали два чергових відділення пожежно-рятувальних частин ДСНС.
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Всередині маршрутки горіла обшивка, площа пожежі склала близько 4 кв. метри, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники загасили пожежу протягом 15 хвилин.
За словами очевидців, маршрутка без номерів і з вибитими вікнами стояла у дворі, навпроти будинку, близько півроку. Також, очевидці зазначили, що перед пожежею вони бачили невідомого, який перебував у маршрутці.
Причини пожежі встановлюються.
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