У Харкові невідомі спалили маршрутку (відео)

Займання сталося близько 22:00. Про пожежу повідомляє 052.ua з посиланням на очевидців в соціальних мережах.

На місце події виїжджали два чергових відділення пожежно-рятувальних частин ДСНС.

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Всередині маршрутки горіла обшивка, площа пожежі склала близько 4 кв. метри, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники загасили пожежу протягом 15 хвилин.

За словами очевидців, маршрутка без номерів і з вибитими вікнами стояла у дворі, навпроти будинку, близько півроку. Також, очевидці зазначили, що перед пожежею вони бачили невідомого, який перебував у маршрутці.

Причини пожежі встановлюються.

Раніше в Дніпропетровській області горіла церква.