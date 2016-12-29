На Дніпропетровщині горіла церква

У Кривому Розі у ніч на 29 грудня сталася пожежа у церкві Святомучеників Костянтина та Олени у Металургійному районі міста. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

«Вогнем було пошкоджено шафу та папір у підсобному приміщенні церкви на загальній площі 4 квадратних метри», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучалось 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

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Причина пожежі та обставини події встановлюються співробітниками правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, у столиці КП «Київський метрополітен» закривав станції «Чернігівська» і «Лісова» через пожежу на секонд-хенді. За даними ДСНС, пожежа охопила площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Згодом рятувальники виявили там тіло загиблої жінки.